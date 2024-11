Rinnovo Maignan, Ibrahimovic decisivo! Lo svedese ha una volontà chiara, il portiere è avvisato

Rinnovo Maignan, Ibrahimovic ha una volontà precisa: far cominciare al portiere la prossima stagione con il contratto rinnovato

Interessante aggiornamento svelato dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan e in particolare sul rinnovo di Mike Maignan.

Maignan: la volontà di Ibra, Furlani e Moncada, che pianificano con tempismo per evitare dolorosi addii a zero come quelli del recente passato (Donnarumma, Romagnoli, Kessie e Calhanoglu), è quella di fargli iniziare (in rossonero) il 2025-26 con un nuovo accordo. C’è grande ottimismo.