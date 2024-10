Rinnovo Maignan, Furlani accelera! Cifre e dettagli, il retroscena col francese fa sognare i tifosi

Rinnovo Maignan, Furlani accelera: pronto il prolungamento fino al 2028, il portiere ha dato l’ok di massima

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se per il calciomercato Milan si è complicata la situazione relativa al rinnovo di Theo Hernandez, espulso nell’ultima gara contro la Fiorentina, la stessa cosa non si può dire per quanto riguarda quello di Mike Maignan, anche lui in scadenza nel 2026 come il terzino.

In questo caso la trattativa tra le parti è ai dettagli: Maignan, che attualmente guadagna 3.2 milioni bonus inclusi estenderà il proprio matrimonio col Diavolo fino al 2028 con un ingaggio da 5.5 milioni più bonus a stagione. La firma è imminente.