Rinnovo Giroud: novità importante per il contratto del francese

Il Milan sta incontrando in sede gli agenti di Olivier Giroud per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023:

come riportato da Sky Sport sia il club rossonero sia l’attaccante vogliono raggiungere l’intesa per il prolungamento fino al 30 giugno 2024, anche se non sarà oggi il giorno della firma. Non sarà quindi un incontro risolutivo ma propedeutico alla firma che dovrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni se oggi verrà trovata la quadra definitiva.