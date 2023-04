Rinnovo Giroud Milan: le cifre del nuovo contratto

Protagonista ieri in campo, protagonista oggi in termine di mercato. Olivier Giroud firmerà il rinnovo con il Milan, le cifre del contratto

Protagonista ieri in campo, protagonista oggi in termine di mercato. Olivier Giroud firmerà il rinnovo con il Milan, le cifre del contratto:

come riportato da Calciomercato.com contratto annuale fino a giugno 2024 (con opzione verbale per il secondo anno) a 3,5 milioni di euro netti. Oggi dovrebbe essere il giorno per le firme di rito.