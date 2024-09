Rinnovo Gabbia, importante APERTURA del difensore! Messaggio CHIARO al club, i DETTAGLI

Rinnovo Gabbia, importante apertura del difensore italiano al prolungamento in scadenza a giugno del 2026. Le parole

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato così del proprio rinnovo di contratto ospite al Flaghship Store del Milan in via Dante:

RINNOVO – «Come ho detto prima io ho un contratto col Milan, cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così. Poi comunque in questo momento non ho l’esigenza, ho un contratto. Sono sereno e tranquillo, l’importante è continuare a fare bene, che è la priorità per me, per l’allenatore e la società».

LE DICHIARAZIONI DI MATTEO GABBIA