Rigore Milan, Morata giù in area! Maresca fischia penalty: poi va al VAR e CAMBIA decisione – FOTO

Rigore Milan, Morata giù in area! Maresca fischia penalty: poi va al VAR e CAMBIA decisione. La FOTO e cosa è successo

Dopo pochi minuti dal suo ingresso in Milan Torino, Morata si è reso subito protagonista di una bella azione che aveva portato inizialmente al rigore per i rossoneri. Lo spagnolo è stato atterrato in area di rigore ma in maniera regolare.

Maresca viene richiamato a rivedere l’episodio al VAR. Coco interviene prima sul pallone dal replay: calcio di rigore annullato.