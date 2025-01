Ricci, Graziani esalta l’obiettivo di mercato del Milan: «Mi ricorda Ancelotti per questo motivo». Le ultimissime sui rossoneri

Francesco Graziani, detto Ciccio, ha parlato al Toro e, nello specifico, di Ricci, obiettivo del calciomercato Milan. Di seguito le sue parole a La Gazzetta dello Sport.



RICCI – «Mi piace tantissimo: ha equilibrio, sa inserirsi, non sbaglia mai il passaggio. Avrà un grande futuro».

A CHI SOMIGLIA – «Scelgo Carletto Ancelotti per la capacità di capire le azioni, per l’intelligenza nel leggere le partite, per come sa contrastare e impostare».