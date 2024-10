Ricci Milan, il retroscena: Moncada lo voleva prendere in estate al posto di Fofana

Ricci Milan, il retroscena di mercato: Moncada voleva prendere il centrocampista del Torino in estate al posto di Fofana.

Ricci nel corso del mercato estivo sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore del Milan.

Come svelato da calciomercato.com, infatti, il centrocampista del Torino era uno degli obiettivi di Moncada quando sembrava che stesse per saltare la trattativa col Monaco per portare Fofana in rossonero. Alla fine l’affare per il giocatore francese si è sbloccato e qiuindi Ricci è rimasto coi granata.