Ricci Milan, lo spiffero sul centrocampista fa sognare i tifosi rossoneri! Cosa è successo

Ricci Milan, i rossoneri sognano il centrocampista italiano: il Torino ha già individuato l’eventuale sostituto dell’ex Empoli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta lavorando alacremente per Samuele Ricci del Torino:

PAROLE – «E’ il centrocampista del futuro azzurro, quello sul quale punta forte Luciano Spalletti per la Nazionale. Il club più interessato in Serie A – perché Ricci piace anche all’estero – è il Milan, che lo vorrebbe già a gennaio come alternativa a Fofana. Per ora c’è stato qualche primo contatto esplorativo ma niente di più, il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e per il Torino Samuele non è incedibile: sono pronti a farlo partire di fronte a una proposta considerata all’altezza delle qualità del giocatore. Hanno già individuato il sostituto: si tratta di Matteo Prati, a Cagliari non sta trovando molto spazio ma i granata sono convinti delle sue qualità e che possa divnetare il sostituto ideale di Ricci in caso di cessione dell’ex Empoli. A proposito: il club del presidente Corsi ha diritto anche a una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo – dovrebbe essere intorno al 10% – cresciuto in azzurro dove ha fatto tutta la trafila dagli Esordienti alla prima squadra, e che proprio nella sessione invernale del mercato 2022 ha lasciato Empoli per trasferirsi al Torino (1 milione di prestito, 9 di riscatto più 2 di bonus). E che ora, due anni dopo, può finire in una big».