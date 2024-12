Ricci Milan, è lui il sogno del Diavolo! Cairo fa muro, queste le possibili cifre dell’operazione

Ricci Milan, il sogno del club rossonero per il prossimo giugno resta il centrocampista centrale del Torino: costi altissimi

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan ha messo nel mirino un obiettivo preciso per il centrocampo rossonero della prossima stagione.

Il sogno? Samuele Ricci del Torino che i granata valutano però carissimo, cifre che in questo momento il Milan non può versare nelle casse del club di Urbano Cairo. I rossoneri vogliono comunque trovare una strategia per convincere il patron granata.