Ricci Milan, è lui il centrocampista perfetto per Fonseca: «Sposerebbe volentieri il progetto rossonero»

Ricci Milan, il centrocampista del Torino e della Nazionale è perfetto per Fonseca: tutti i motivi per cui i rossoneri dovrebbero prenderlo

Ricci sarebbe il centrocampista perfetto per il Milan di Fonseca. E sposerebbe volentieri il progetto rossonero. A riportarlo è calciomercato.com spiegando i motivi per cui Moncada dovrebbe provare a prendere il centrocampista del Torino e della Nazionale.

In primis lo stesso giocatore, in un’intervista, aveva ammesso di essere lusingato dall’interesse del Milan nei suoi confronti. Poi c’è un tema legato alle liste perché ad oggi il club rossonero ha 4 slot non utilizzati perché non ha calciatori formati nel proprio vivaio o in quelli italiani. In campo, inoltre, Ricci sa giocare sia un centrocampo a due che a tre e permetterebbe a Fofana di dedicarsi a compiti prettamente difensivi, liberando Reijnders per quelli offensivi.