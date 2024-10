Ricci Milan, Cairo fissa il prezzo: cifra altissima per l’obiettivo rossonero

Ricci Milan, le ultimissime notizie sul centrocampista italiano in forza al Torino. Il presidente Granata ha fissato il prezzo

Samuele Ricci, ieri sera, con la Nazionale Azzurra ha sfornato un’altra partita d’altissimo livello. Il centrocampista, infatti, ha conquistato la fiducia di Spalletti, come confermato dalla terza titolarità consecutiva.

Il giocatore di proprietà del Torino è un obiettivo del calciomercato Milan. Come riportato da Calciomercato.com, per convincere Cairo a cederlo, serviranno circa 30 milioni di euro, circa il triplo rispetto al prezzo pagato dai granata per prelevarlo dall’Empoli due anni fa.