Trevisani: «Pioli out? Per me no, ecco perchè»

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli: il tecnico non merita assolutamente l’esonero

Intervenuto sul proprio canale Twitch, Riccardo Trevisani ha parlato così di Stefano Pioli:

«Sono per il Pioli non out e vi spiego il perché. La questione è questa. Il Milan è figlio, o meglio, la delusione che c’è al Milan in questo momento è figlia di un grandissimo equivoco. L’equivoco è sulla rosa: l’anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto senza essere la rosa migliore della Serie A e ha fatto un miracolo. Probabilmente non era neanche la seconda miglior rosa quando ha fatto seconda. Quindi viene da due campionati consecutivi in cui ha fatto più delle proprie possibilità, e certamente non è la rosa tra le prime quattro d’Europa. Il Milan sono tre anni che inanella una serie incredibile di miracoli. Dopo di che Pioli ha fatto degli errori? Sì. Quest’anno ne ha fatti tanti? Sì. Si può tenere fuori Leao per scelta tecnica? No. Ci sono stato errori di gestione e anche di scelte. Ma se io devo valutare il lavoro di Pioli in tre anni Pioli ha preso una squadra che non poteva circolare e l’ha portata a fare seconda, prima e top 4 d’Europa. Forse non arriverà tra le prime quattro in campionato, ma se io devo discutere il triennio di Pioli e dire Pioli out, io Pioli out non lo dico».