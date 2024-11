Retroscena Morata Camarda, ecco come lo spagnolo è diventato fondamentale per il giovane attaccante

Retroscena Morata Camarda, lo spagnolo ex Juventus tra le altre è sempre più leader nello spogliatoio: lo sa bene anche Camarda

Come riportato da Daniele Longo, c’è un retroscena dietro la convocazione di Francesco Camarda e c’entra Alvaro Morata. Lo spagnolo è sempre più leader nello spogliatoio rossonero e avrebbe preso sotto la sua ala protettrice il giovane attaccante del Milan.

Camarda giocherà titolare contro il Cagliari come annunciato in conferenza stampa da Paulo Fonseca. Dopo l’esordio in Champions, arriva un’altra prima volta storico: l’esordio dal primo minuto in Serie A.