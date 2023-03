Retegui Milan, la rivelazione: «Questa squadra sta per acquistarlo»

Tra i nomi accostati in chiave mercato al Milan vi sarebbe quello di Retegui. Il giornalista Maxi Friggieri ha detto la sua in merito

«Senza dubbio è pronto per giocare in A, Totti disse che era un attaccante fortissimo, mi piacerebbe vederlo alla Roma, anche per interesse personale. Sarebbe interessante vederlo in giallorosso, ma so che l’Inter sta lavorando molto per acquistarlo, non immediatamente visto che c’è Lautaro, ma in futuro. Il Tigre potrebbe riscattarlo per meno di 18 milioni, se la Roma vende Abraham può acquistarlo. Può sicuramente essere titolare nella Roma. Paragonarlo a Batistuta è esagerato, lui è una leggenda».