Reijnders chiama in causa Fonseca: «Deve dirmi lui dove giocare, io mi sento questo tipo di calciatore»

Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato del proprio ruolo in conferenza stampa alla vigilia del Brugge: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato così del proprio ruolo alla vigilia della gara contro il Brugge di domani pomeriggio a San Siro:

GIOCATORE BOX TO BOX – «Sono un giocatore box-to-box. Ho giocato in tutti i ruoli in mezzo al campo. Sono un numero 8, ma questo non vuol dire che non posso giocare in altre posizioni. Tocca al mister dimmi dove ha bisogno che giochi».

