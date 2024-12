Reijnders Milan,Van Basten: «Uno dei migliori, non mi aspettavo questa cosa». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Van Basten, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato le prestazioni del giocatore del Milan Reijnders.

«La sua esplosione per me è stata un po’ inaspettata perché all’AZ era abbastanza bravo, ma… senza esagerare. A Milano è arrivato a 25 anni, quindi già formato, e non credevo che potesse diventare così forte, fare così tanti progressi. È uno dei migliori centrocampisti in circolazione».