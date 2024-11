Reijnders Milan, rossoneri preoccupati! Questa opinione sull’olandese accende il mercato

Reijnders Milan, Lele Adani, ex calciatore e opinionista, gli apre le porte del Real Madrid: il commento preoccupa i rossoneri

Intervenuto a Viva El Football, Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha preoccupato il calciomercato Milan per quanto riguarda il futuro di Tijjani Reijnders:

PAROLE – «Per me Reijnders ora può essere il sostituto di Modric, se va via dal Real Madrid… Per me nei candidati a sostituire può essere Reijnders. Perché gioca quel tipo di calcio. La totalità della prestazione che ti dà Reijnders vale il centrocampo del Real Madrid».