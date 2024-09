Reijnders Milan, SIRENE inglesi per l’olandese: QUESTA squadra alle porte e la risposta dei rossoneri è NETTA

Le prestazioni delle ultime partite sottolineano l’importanza di Reijnders in questo Milan, ma dall’Inghilterra arrivano i primi interessi

Tijjani Reijnders sta diventando sempre di più una pedina fondamentale nel Milan di Fonseca. A confermarlo, l’ultima grande prestazione nel derby vinto contro l’Inter. In casa rossonera è sempre calciomercato e per questo motivo arrivano i primi interessamenti nei confronti dell’olandese.

Secondo quanto raccolto dai media inglesi, oltre al Manchester United, già interessato al centrocampista in estate, anche il City di Guardiola starebbe facendo un pensiero sul giocatore. Reijnders ha un valore che si aggira sui 40 milioni, cifra facilmente abbordabile per la società dei Citizens. Per il Milan Tijjani resta al momento incedibile.