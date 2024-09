Reijnders Milan, il club ESALTA l'olandese dopo il 5-2 sulla Bosnia

Reijnders Milan, il club ESALTA l’olandese: «Serata da RICORDARE, splendido PROTAGONISTA». Il commento dopo il 5-2 sulla Bosnia

Il Milan, nel suo report dedicato ai giocatori impegnati con le nazionali, ha esaltato la prova di Reijnders con l’Olanda.

IL COMMENTO – Serata da ricordare per Tijjani Reijnders, splendido protagonista nella vittoria dell’Olanda (5-2) sulla Bosnia nella 1ª giornata del Gruppo 3 di UEFA Nations League. Il nostro numero 14 ha dapprima colpito una traversa, sul risultato di 1-1, poi sul finire del primo tempo ha segnato il 2-1 con un’azione personale, conclusa con un sinistro preciso. A inizio ripresa, suo l’assist per il 3-1 di Gakpo, che ha dovuto soltanto spingere in porta il pallone. Un ottimo inizio per gli Oranje e per Reijnders