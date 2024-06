Reijnders CARICA l’Olanda: «Europeo? O si vince o si va A CASA!». Poi RACCONTA il divertente retroscena

Tijjani Reijnders, centrocampista dell’Olanda e del Milan, ha caricato i suoi in vista della sfida ad Euro 2024 contro la Romania

Intervenuto ai microfoni di AD, Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan e dell’Olanda, ha dichiarato:

PAROLE – «Quando sono andato a dormire, non ho sentito più nulla. C’è un festival, credo. Ma è finita in tempo. E questo ha funzionato bene, perché il riposo in vista dell’ottavo di finale contro i rumeni è ovviamente fondamentale. Abbiamo avuto colloqui solidi, ora si tratta di fare sul serio. O si vince o si va a casa. Se ho il mio ruolo in questi colloqui? Quando è necessario, certamente. Ma i ragazzi con esperienza nei tornei parlano naturalmente di più. Ma quando serve, parlo, sapete».