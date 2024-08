Rebic Milan, UFFICIALE la rescissione col Besiktas! L’ex rossonero può TORNARE in Serie A: ecco i club interessati al croato

L’avventura di Ante Rebic al Besiktas si è già conclusa: l’ex attaccante del Milan ha infatti rescisso il proprio contratto col club turco, come annunciato dal profilo X ufficiale della squadra.

Ante Rebic’le Yollarımız Ayrıldı



Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ante Rebic’in sözleşmesinin feshedildiğini KAP’a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel futbolcumuz Ante… pic.twitter.com/lNMiOi0CTg — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 31, 2024

Adesso si scatena il mercato per l’attaccante croato, il quale, stando a Calciomercato.com, potrebbe anche far ritorno in Serie A: sulle sue tracce ci sono Udinese e Verona che hanno chiesto informazioni sul calciatore trentenne.