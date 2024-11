Real Madrid Milan, l’arbitro Vincic è promosso: il rigore su Vinicius non è clamoroso, ma ci sta

Real Madrid Milan, l’arbitro Vincic è promosso dai giornali: il rigore su Vinicius non è clamoroso, ma ci sta. I voti e le pagelle

L’arbitro Vincic è stato promosso dai giornali dopo Real Madrid Milan. Ecco voti e pagelle anche riguardo l’episodio del rigore procurato e segnato da Vinicius.

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Partita a ritmi alti che gestisce con precisione e metro di giudizio uniforme senza subire alcun condizionamento dalle numerose proteste del Real. Al 23′ fischia il rigore ed è una decisione che ci può stare: il tocco è leggero, non è di quelli eclatanti, ma c’è. La decisione viene confermata dal Var tramite un silent check.

TUTTOSPORT 7 – Sempre vicino all’azione, sbaglia pochissimo.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Non suscita grandi entusiasmi lo sloveno Vincic. La sua (brutta) fama lo precede, vedergli assegnata una partita così in qualche maniera sorprende. E’ un contatto clamoroso quello fra Emerson Royal e Vinicius che ha portato al rigore. Resta, però, che il contatto c’è, VAR inibito da qualsiasi intervento. Non un penalty inventato, ma non clamoroso