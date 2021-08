Real Madrid Milan streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match, in programma domenica 8 agosto e valida per un test amichevole

Dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Valencia, il Milan affronta un’altra spagnola. È il turno del Real Madrid di Carlo Ancelotti, in un test amichevole di grande prestigio in vista dell’esordio in campionato della squadra di Stefano Pioli.

Il match è in programma domenica 8 agosto alle 18.30, e la diretta sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite). Lo streaming è affidato alla piattaforma SkyGo.