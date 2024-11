Real Madrid Milan, Ancelotti: «Rossoneri? Non posso non parlare di questo!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, ex tecnico del Milan e attuale del Real Madrid, ha presentato la sfida contro la squadra rossonera.

MILAN – «La sensazione è quella di parlare il meno possibile di calcio. Come ho detto, è la nostra professione. Contro il Milan abbiamo una partita importante, speciale, ma è sullo sfondo. Ci sono molti modi per aiutare. Il calcio doveva fermarsi questo fine settimana e poi il calcio deve aiutare. Il calcio è una festa e puoi festeggiare e far festa quando stai bene.».