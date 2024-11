Real Madrid Milan, Fonseca esalta Musah: «Giocatori come lui determinano i successi delle squadre». Poi scherza su Leao

Real Madrid Milan, Fonseca, intervenuto in conferenza stampa in vista del Cagliari, ha elogiato Yunus Musah: le dichiarazioni

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Cagliari–Milan, Paulo Fonseca ha parlato così di Musah:

MUSAH – «Il successo delle squadre si basa su questo tipo di giocatori. Musah è molto importante. Aveva già fatto una bellissima partita contro il Napoli. Gli ho chiesto un altro ruolo e ha fatto di nuovo molto bene. So che è un tipo di giocatore che è sempre pronto per sacrificarsi e aiutare la squadra. Ha tante qualità che mi piacciono. Per me è stato un giocatore decisivo a Madrid. Non ne ho parlato, perché mi fanno solo domande su Leao (ride, ndr). Io volevo, ma le domande non arrivano».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA