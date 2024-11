Real Madrid Milan, attesi oltre 70 mila spettatori. Gesto solidale dei club rossoneri in Spagna

Real Madrid Milan, sono attesi al Bernabeu circa 75 mila spettatori. Gesto solidale dei club rossoneri in Spagna per Valencia

Inoltre, Sky Sport sottolinea il gesto solidale dei club rossoneri presenti in Spagna. I vari fan club hanno attivato una raccolta fondi per aiutare e sostenere le famiglie colpite dall’alluvione in Valencia.