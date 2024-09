Ravezzani punge: «O Theo Hernandez mente in modo GROTTESCO, o non ha la minima idea di cosa sia il concetto di SQUADRA». La frecciatina

Ravezzani via Twitter ha lanciato una frecciatina a Theo Hernandez dopo quanto successo nel cooling break in Lazio Milan.

LA FRECCIATINA – «Quando Theo dice che lui e Leao durante il cooling break sono andati dalla parte opposta del campo perché appena entrati non avevano bisogno di ristorarsi o mente in modo grottesco oppure non ha la minima idea di cosa sia il concetto di squadra. Il che sarebbe pure peggio».