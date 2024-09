Ravezzani AVVISA il Milan: «Fonseca è all’altezza di questo compito? Su Theo e Leao ho un DUBBIO»

Fabio Ravezzani manda un monito al Milan in merito alle difficoltà riscontrate dalla squadra in questo inizio

Il pareggio del Milan contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi rossoneri. Fabio Ravezzani, noto giornalista sportivo, ha espresso le sue preoccupazioni sul momento della squadra, evidenziando diverse criticità.

LE SUE PAROLE – «Il Milan torna da Roma con un punto ma tanti interrogativi in più: Fonseca è in grado di fermare l’enorme emorragia di gol? Theo e Leao daranno il massimo o no con questo allenatore? Il club può permettersi un dirigente apicale (Ibra) che va in vacanza nel momento più delicato?»