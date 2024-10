Raspadori Milan, si apre la pista a gennaio? Cosa filtra sul giocatore del Napoli

Raspadori Milan, si apre la pista a gennaio? Cosa filtra sul giocatore. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il calciomercato Milan è alla ricerca di rinforzi per la sessione di gennaio. Come riportato da Niccolò Ceccarini, in un editoriale per TMW, Raspadori del Napoli potrebbe essere il profilo ideale.

RASPADORI MILAN – «Per il futuro però si guarda anche al settore offensivo. Abraham è in prestito dalla Roma e Jovic in scadenza. Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto ma per acquistarlo serve una super offerta».