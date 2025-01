Rashford Milan, si espone Conceicao: il parere del tecnico sull’obiettivo di calciomercato. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Rashford è uno dei principali obiettivi del calciomercato Milan. Il calciatore inglese è in uscita dal Manchester United e gradirebbe molto la destinazione rossonera: anche Sergio Conceicao sarebbe molto felice di allenarlo.

Come riportato da Fabrizio Romano il fratello di Rashford è in Italia. Non siamo in fasi avanzate o in trattative concrete per ora ma resta comunque il fatto che, in questa sessione di Calciomercato, il Milan sta cercando un giocatore offensivo e, lui, è in cima alla lista.