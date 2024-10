Ranieri Milan, il commento dell'ex Inter sulla lotta scudetto: «Questa squadra è la favorita, i rossoneri non hanno...»

Ranieri Milan, le parole dell’ex tecnico dell’Inter sulla corsa allo scudetto: non manca un commento sulla squadra rossonera

Claudio Ranieri, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della questione lotta scudetto. Non manca un commento sul Milan dell’ex allenatore dell’Inter.

RANIERI MILAN- «Resto dell’idea che l’Inter sia la favorita per il titolo. I nerazzurri sono campioni d’Italia in carica e hanno due alternative per ruolo, non a caso Inzaghi sta ruotando i suoi giocatori. Però mi aspetto un campionato molto più combattuto degli ultimi. Napoli e Juventus lotteranno fino alla fine. Sulla carta, come valori, ci sarebbe anche il Milan, che però a differenza delle rivali non ha ancora trovato un equilibrio preciso».