Ranieri a DAZN: «Miglior partita fatta in trasferta. Su Dybala dico questo»

Ranieri a DAZN. Le dichiarazioni del tecnico al termine della partita conclusa pochi minuti fa tra il Milan e la Roma

Ranieri ha concesso un’intervista a DAZN dopo Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico.

MIGLIOR PARTITA IN TRASFERTA – «Sì, concordo. Tutto quello che ci hanno fatto loro il primo tempo, glielo abbiamo fatto noi nel secondo tempo e tutte e due le squadre non sono riuscite a far gol. Incredibile, però è stata una partita bella, vibrante, dove tutte e due le squadre hanno giocato per vincere. È uscito fuori un pareggio, però credo che il pareggio, oltre ad essere un risultato giusto, ha fatto divertire tutte e due i tifosi, sia quelli del Milan che quelli della Roma»

CELIK – «Ho cambiato proprio per paura della seconda ammonizione, volevo fare la partita 11 contro 11 e non avere il pensiero di non aver cambiato gli ammoniti. Celik, sì, eravamo a tre e Saelemaekers era al quinto di destra e Angelino il quinto di sinistra e quando poi prendevamo palla lui si doveva allargare e spingere»

DYBALA – «Io credo che lo aiuti tutta la squadra. Lui poi si sta allenando con continuità, cosa che prima evidentemente non riusciva a fare. Questo ci rende felici perché quando Paulo sta in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per vedere questo tipo di campione»

DERBY – «Adesso recuperiamo le energie spese, la Lazio sta facendo un campionato molto ma molto bello, complimenti a tutti, ai giocatori che sono stati scelti, a Baroni che sta facendo veramente un ottimo lavoro, per cui il derby esce fuori da ogni partita, da ogni concetto, il derby è derby»