Raimondi: «Per De Ketelaere chiusura previsto entro sabato»

Claudio Raimondi, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Brugge per De Ketelaere

Intervenuto a Sport Mediaset, Claudio Raimondi ha parlato così della trattativa tra Milan e Brugge per De Ketelaere:

«C’è fiducia per chiudere l’affare e anche in mattinata ci sono stati contatti con il Bruges. Il Milan ha presentato l’offerta di 32 milioni mentre il club belga ne chiede 37, a 35 si può chiudere. Adesso c’è da capire se la proprietà rossonera rilancerà di questi 3 milioni che ballano oppure no. Domenica c’è la prima giornata del campionato belga e il Milan vuole evitare che giochi. Fra domani e sabato mattina l’affare si può chiudere».