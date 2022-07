Raimondi: «De Ketelaere? Il Milan non rilancerà l’offerta»

Claudio Raimondi, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Bruges per De Ketelaere: le sue parole

Intervenuto a Sport Mediaset, Claudio Raimondi ha fatto il punto su Charles De Ketelaere:

«Serve ancora qualche giorno per chiudere l’affare. Il Bruges è intransigente e vuole 35 milioni. Il Milan ha offerto 28 milioni più di 3 di bonus. Ieri il giocatore ha giocatore e probabilmente giocherò anche nella Supercoppa di Belgio nel fine settimana. Tutti segnali che il Bruges al Milan per dire ‘non preserviamo il giocatore’. È una guerra di nervi e vedremo chi la spunterà. I rossoneri non vogliono alzare l’offerta perché sono forti della volontà del giocatore. Alla fine probabilmente il club belga si renderà conto che De Ketelaere vuole solo il Milan e lo cederà».