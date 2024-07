Rafa Marin Milan, UFFICIALE il suo trasferimento al Napoli: sfuma il colpo! Il COMUNICATO del club partenopeo

Rafa Marin era stato accostato al calciomercato Milan negli scorsi mesi come obiettivo per la difesa, ma alla fine ad avere la meglio per il suo acquisto è stato il Napoli di Antonio Conte. Nella giornata di oggi è arrivata anche l’ufficialità dell’operazione.

LA NOTA – «La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Rafa Marin dal Real Madrid. Rafa è orgoglioso di essere uno di noi».