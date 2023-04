Krunic: «Io sottovalutato? Forse dai tifosi, ora invece...»

Rade Krunic, mediano del Milan, ha analizzato anche il suo percorso in maglia rossonera: la sua rivelazione

Nel corso dell’intervista a Sport Mediaset, Rade Krunic, mediano del Milan, si è così espresso:

«Mi sono sentito sottovalutato anche se adesso non mi sento più così. All’inizio anche da parte dei tifosi c’era questa sensazione ma dai miei compagni, dal mister e dalla società non mi sono mai sentito sottovalutato e ho sempre avuto la loro fiducia. E questa è la cosa più importante per me. Magari sono sottovalutato anche adesso ma non mi importa».

