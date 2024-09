Rabiot Milan, NUOVO SCENARIO a sorpresa per il francese. Avviati CONTATTI CONCRETI per l’ex Juventus, i dettagli

Il futuro di Adrien Rabiot è ancora incerto. L’ex Juventus, attualmente svincolato, è diventato uno degli obiettivi del calciomercato Milan. Come riportato da Fanatik, però, una nuova squadra si è inserita alla corsa per il francese.

Stiamo parlando del Galatasaray: la società turca ha mosso dei passi concreti per convincere il calciatore ad accettare la destinazione. Rabiot, comunque, continua a mantenere per ora come priorità l’approdo in Premier League.