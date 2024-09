Pagelle Milan Futuro Carpi: i VOTI ai protagonisti del match valido per la terza giornata del campionato di Serie C

I voti dei protagonisti del match tra Milan Futuro e Carpi, valido per la terza giornata del campionato di Serie C. La squadra rossonera, contro la squadra emiliana, ha pareggiato in casa per 1-1.

MILAN FUTURO: Nava 6, Jimenez 6, Minotti 6, Bozzolan 6.5, Bartesaghi 6, Hodzic 5, Sandri 6, Cuenca 5.5, Zeroli 5.5, Traoré, Camarda 6.5; Bonera 6.

Questi sono i voti dei rossoneri per la prima partita stagionale della storia in casa del Milan Futuro. Il prossimo appuntamento dei rossoneri è fissato a domenica prossima, con la trasferta contro il Torres.