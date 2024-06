Rabiot Milan: rinnovo con la Juventus in stand-by, ecco cosa sta aspettando il francese! ULTIMISSIME sul centrocampista

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, Adrien Rabiot si è preso del tempo rispetto alla proposta di rinnovo della Juventus, visto il suo contratto in scadenza il 30 giugno.

Il centrocampista deve comunicare al club bianconero se intende proseguire o no la sua esperienza a Torino: Giuntoli non gli ha messo fretta, ma è chiaro che non aspetterà in eterno. Il calciomercato Milan fiuta il possibile colpo a parametro zero.