Rabiot Milan (Repubblica): OFFERTA rossonera più alta di quella della Juve. Cifre e AGGIORNAMENTI sul centrocampista

Secondo quanto riferito da Repubblica, il Milan ha preso contatti da qualche settimana con l’entourage di Adrien Rabiot, fiutando il colpo possibile a parametro zero nel caso in cui il francese non arrivi il contratto con la Juve, in scadenza il 30 giugno.

L’offerta rossonera, scrive il quotidiano, è di 7.5 milioni di euro di ingaggio, mentre quella juventina è di 7. L’ultima decisione spetterà comunque al centrocampista.