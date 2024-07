Rabiot Milan, Padovano sull’ADDIO alla Juventus: «Calciatore forte, dico questo sulla DECISIONE della dirigenza»

Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, ha parlato così di Adrien Rabiot, obiettivo del Milan. Le parole

Intervistato da Juventusnews24, Michele Padovano ha parlato dell’addio di Adrien Rabiot, ora nella lista del calciomercato Milan per rinforzare il centrocampo. Le sue dichiarazioni.

ADDIO ALLA JUVE – «Non entro nel merito delle scelte, i dirigenti sanno meglio di chiunque come muoversi. Posso però dire che a me piaceva molto, è un calciatore forte, ma se hanno deciso così è la soluzione più adeguata. Ripeto, sono curioso di vedere questa nuova Juve all’opera, Giuntoli lo scorso anno non ha operato perchè si è trovato una squadra già fatta, mentre ora si vede un movimento che permetterà alla squadra di lottare per traguardi importanti».

