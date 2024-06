Rabiot Milan: il giocatore pronto al RISCHIO, la volontà che ha cambiato tutto

Rabiot oggi andrà in scadenza di contratto con la Juve. Il giocatore che piace anche al Milan è pronto ad assumersi il rischio per il futuro

Al centro del mercato. Rabiot oggi andrà in scadenza di contratto con la Juventus. Il giocatore che piace anche al Milan è pronto ad assumersi il rischio per il futuro. La rivelazione di Sky Sport:

LA DECISIONE DI RABIOT – «La Juventus godeva del decreto crescita che ora non c’è più. Ha costi alti per il Milan. La questione Rabiot sarà al centro della attenzioni del calciomercato Juve solo dopo la fine dell’Europeo, per ora vuole concentrarsi sugli impegni con la Francia anche se la Juve avrebbe voluto chiudere prima la questione ma il giocatore vuole correre questo rischio di andare a scadenza e ritrovarsi da svincolato»