Rabiot Milan, la Juve pensa già ai SOSTITUTI: uno è anche obiettivo dei rossoneri DETTAGLI

Rabiot Milan, la Juve pensa già ai SOSTITUTI: uno è anche obiettivo dei rossoneri. I dettagli sull’incrocio di mercato

Nel mirino di Giuntoli ci sono Fofana del Monaco e Khéphren Thuram del Nizza come possibili sostituti di Rabiot nel caso in cui Adrien non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a fine mese con la Juve.

Come spiegato dal Corriere di Torino i due centrocampisti sono legati ai rispettivi club fino al 2025 e hanno un costo di circa 30 milioni l’uno. Per Fofana ci sarebbe la concorrenza del mercato Milan, Tottenham e West Ham.