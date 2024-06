Rabiot Milan, PAZZA idea per il centrocampo! Primo CONTATTO con l’agente: i dettagli

Rabiot Milan, PAZZA idea per il centrocampo! Primo CONTATTO con la madre-agente del giocatore: tutti i dettagli

Spunta una nuova pazza idea in casa Milan per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Adrien Rabiot.

Il centrocampista va in scadenza di contratto con la Juventus e non ha ancora dato segnali per il rinnovo dell’attuale accordo. In questo scenario si è inserito il Diavolo, che ha chiesto informazioni all’entourage del francese sui costi di un’eventuale affare. I rossoneri potrebbero offrire un contratto da 7,5 milioni di euro a stagione.