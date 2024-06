Rabiot Milan, è LUI il centrocampista in pole! Sondati anche Fofana, Wieffer e questo nome CLAMOROSO

Rabiot Milan, è LUI il centrocampista in pole! Sondati anche Fofana, Wieffer e un nome a SORPRESA. I dettagli sul calciomercato Milan

Telelombardia ha fatto il punto dei centrocampisti sondati dal mercato Milan in questa sessione da parte dei rossoneri. In pole c’è il nome di Rabiot, centrocampista della Juve che non ha ancora deciso il suo futuro. Seguono i nomi tanto chiacchierati di Fofana e Wieffer, centrocampista del Feyenoord col quale ci sono già stati dei contatti.

Centrocampista Milan secondo Telelombardia (dal meno al più probabile) pic.twitter.com/PXn4kCrzSU — Zelus (@garante_il) June 19, 2024

Seguono Amrabat e il clamoroso ritorno di Tonali che rappresentano però i nomi meno probabili.