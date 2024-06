Dovbyk Milan, PARLA il ds del Girona: «Non vogliamo venderlo, ma…». Le dichiarazioni di Quique Carcel

Quique Carcel ha parlato ai microfoni di AS del futuro di Artem Dovbyk, obiettivo del mercato Milan. Di seguito le parole del direttore sportivo del Girona:

PAROLE – «Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto . La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite».