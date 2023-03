Oggi l’Algeria è scesa in campo contro il Niger nel match valido per la qualificazione in Coppa d’Africa. La partita di Bennacer

Oggi l’Algeria è scesa in campo contro il Niger nel match valido per la qualificazione in Coppa d’Africa. La partita di Bennacer:

il centrocampista del Milan, partito titolare, è rimasto in campo 64′, ricevendo anche un’ammonizione nel primo tempo.