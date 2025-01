Pavlovic Milan, Moretto conferma: «Ha preso questa decisione, comunicazione chiara al Fenerbahce»

Pavlovic Milan, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato il rifiuto del difensore verso il Fenerbahce

Come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo di X, Pavlovic, difensore in uscita dal calciomercato Milan, ha rifiutato il trasferimento al Fenerbahce:

PAROLE – «Il Fenerbahçe chiude per Milan Škriniar. Il difensore slovacco è atteso in Turchia nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Strahinja Pavlović ha detto no al trasferimento nonostante la trattativa tra Fenerbahçe e Milan fosse ben indirizzata per una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro».