Pulisic: «Risultato straordinario e notte speciale per il Milan, vincere qua non è facile. Fonseca? Ci ha detto questo»

Pulisic a CBS ha commentato la vittoria del Milan contro il Real Madrid: «Risultato straordinario e notte speciale per noi»

Pulisic, tra i migliori in campo del Milan contro il Real Madrid, ha concesso un’intervista a CBS al termine del match del Bernabeu.

NOTTE SPECIALE – «Risultato straordinario per noi. Venire qua e vincere non è facile, loro sono la storia della Champions ed è un posto difficile dove venire a giocare. Una notte davvero speciale per noi».

RUOLO IN CAMPO – «Difficile per me scegliere una posizione, ovunque nel terzo offensivo dove posso attaccare e aiutare la mia squadra segnare mi piace. Quest’anno ho giocato tanto anche al centro. Sono molto versatile. Non riesco a dirti qual è la mia posizione preferita»

LE SENSAZIONI POSTPARTITA – «Il nostro allenatore ci ha detto di godercela stanotte e di riposare domani perché abbiamo una partita importante nel fine settimana (sabato contro il Cagliari ndr) e se non la vinciamo anche questa non significherà nulla».